Жиру согласовал контракт с Интером

Французский форвард «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время перейдет «Интер».
Как сообщает итальянская пресса, 33-летний футболист согласовал контракт с «нерадзурри».
Теперь «Интеру» предстоит договориться с «Челси», который требует от 8 до 10 млн евро за Жиру. Контракт форварда с «Челси» истекает этим летом.
Ранее сообщалось, что «Челси» собирается продать Жиру в «Лион».
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Источник — Football-Italia
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