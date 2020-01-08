Челси хочет включить Жиру в сделку по Дембеле

Лондонский «Челси» продолжает предпринимать попытки подписать одного из лидеров французского «Лиона» Муссу Дембеле.
«Челси» уже делал предложение «Лиону» о покупке Муссы Дембеле в размере 50 млн евро, однако французы ответили отказом. Теперь «Челси» хочет включить в сделку нападающего Оливье Жиру, который выразил желание покинуть лондонцев в январе.
Сообщается, что нападающий «Лиона» является одной из главных трансферных целей «синих» на зиму. Отметим, что в этом сезоне Дембеле провел 25 матчей за «Лион» и забил 10 мячей.
Ранее сообщалось, что Жиру в ближайшие несколько дней определится с новым клубом.
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Источник — The Sun
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