Жиру в ближайшие несколько дней определится с новым клубом

33-летний французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру в январе покинет Лондон.
Как сообщает Calciomercato, Жиру определится с тем, где продолжит карьеру, уже в ближайшие дни.
Напомним, что Жиру хотят подписать «Интер» и «Ювентус».
Ранее сообщалось, что форвард может вернуться во Францию.
В нынешнем сезоне Жиру провел всего 7 матчей в составе «Челси».
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Источник — Calciomercato
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