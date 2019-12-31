Жиру в ближайшие несколько дней определится с новым клубом

33-летний французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру в январе покинет Лондон.

Как сообщает Calciomercato, Жиру определится с тем, где продолжит карьеру, уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что форвард может вернуться во Францию.

В нынешнем сезоне Жиру провел всего 7 матчей в составе «Челси».