Жиру может перейти в Ювентус

Туринский клуб ищет замену Манджукичу

  • 30.12.2019 05:39
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Жиру может перейти в Ювентус
© Sky Sports. Оливье Жиру
33-летний французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
 
По информации источника, руководство лондонского клуба не планирует продлевать контракт с Жиру, рассчитанный до лета 2020 года. 
 
Интерес к 33-летнему французскому футболисту проявляет туринский «Ювентус», где ищут замену уехавшему в Катар Марио Манджукичу.
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Источник — L`Equipe

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