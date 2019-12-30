Жиру может перейти в Ювентус

33-летний французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По информации источника, руководство лондонского клуба не планирует продлевать контракт с Жиру, рассчитанный до лета 2020 года.
Интерес к 33-летнему французскому футболисту проявляет туринский «Ювентус», где ищут замену уехавшему в Катар Марио Манджукичу.
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Источник — L`Equipe
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