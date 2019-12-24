ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продал Манджукича в катарский клуб

Форвард Марио Манджукич официально перебрался из «Ювентуса» в катарский клуб «Аль Духаиль».
Игрок подписал контракт на полтора года. 33-летний хорват в нынешнем сезоне не играл в основном составе «Ювентуса», так как не входил в планы тренера Маурицио Сарри.
Манджукич выступал за «Ювентус» с 2015 года. Провел 162 матча и забил 44 гола.
Welcome To #AlDuhail ❤️@MarioMandzukic9 🇭🇷 https://t.co/ocuPxnB8Lq— نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) December 24, 2019
Источник — La Gazzetta dello Sport
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