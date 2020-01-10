Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Казалось, что победа была у Барсы в руках»

Эрнесто Вальверде прокомментировал проигранный матч так: 9 января «Барселона» проиграла «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании . Наставник каталонского клубапрокомментировал проигранный матч так:

«Конечно, это был матч, в котором мы доминировали. Казалось, что победа была у нас в руках. Это был целостный матч, за исключением определенных моментов.

Беда пришла к нам в ситуации, когда мы не знали, как замедлить игру. Они поставили быстрых игроков и удивили нас. Я не думаю, что это была закономерность. Это лишь два эпизода, которые нам дорого стоили. У соперника большой успех, они отличная команда. В определенных ситуациях они поразили нас и причинили нам боль.

Возможная отставка? Тренеры всегда двигаются идеей работы. Мы знаем, что такое футбол, и что всегда есть нестабильность, когда ты проигрываешь. Можем говорить об этом, это неизбежно. Но я делаю свое дело – тренирую команду».