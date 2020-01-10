Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Казалось, что победа была у Барсы в руках»

«Барселона» не удержала перевес над «Атлетико» в Суперкубке Испании

  • 10.01.2020 03:58
  • 211 просмотров
  • 0 комментариев
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Казалось, что победа была у Барсы в руках»
© ФК Барселона. Эрнесто Вальверде
9 января «Барселона» проиграла «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде прокомментировал проигранный матч так:
 
«Конечно, это был матч, в котором мы доминировали. Казалось, что победа была у нас в руках. Это был целостный матч, за исключением определенных моментов.
 
Беда пришла к нам в ситуации, когда мы не знали, как замедлить игру. Они поставили быстрых игроков и удивили нас. Я не думаю, что это была закономерность. Это лишь два эпизода, которые нам дорого стоили. У соперника большой успех, они отличная команда. В определенных ситуациях они поразили нас и причинили нам боль.
 
Возможная отставка? Тренеры всегда двигаются идеей работы. Мы знаем, что такое футбол, и что всегда есть нестабильность, когда ты проигрываешь. Можем говорить об этом, это неизбежно. Но я делаю свое дело – тренирую команду».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности