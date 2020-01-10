Торино переиграл Дженоа в серии пенальти в Кубке Италии

В Италии состоялся матч 1/8 финала национального кубка. «Торино» выиграл у «Дженоа» в серии пенальти.
Команда из Турина в четвертьфинале встретится с победителем матча «Милан» – СПАЛ.
Кубок Италии
1/8 финала, 9 января
«Торино» – «Дженоа» – 1:1, пенальти – 5:3
Голы: Фавилли, 14 (0:1). Де Сильвестри, 23 (1:1).
Серия пенальти: Белотти – 1:0. Дестро – 1:1. Миллико – 2:1. Фавилли – 2:2. Ринкон – 3:2. Кассата – 3:3. Эйна – 4:3. Радованович – 4:3 (вратарь). Беренгер – 5:3.
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 82), Джиджи, Бонифаци (Нкулу, 102), Бремер, Мейте, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Дзадза (Миллико, 91), Белотти, Беренгер.
«Дженоа»: Раду, Сапата (Эль-Ямик, 53), Баррека, Гольданига, Гильоне, Ромеро, Бехрами (Радованович, 65), Шене (Стураро, 106), Кассата, Агудело (Дестро, 71), Фавилли.
Предупреждения: Ромеро, 29. Мейте, 29. Эль-Ямик, 62. Эйна, 97. Радованович, 107.
Удаление: Мейте, 105+1.
Судья: Сакки (Италия).
Турин. Стадион «Олимпико Гранде Торино».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.