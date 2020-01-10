Торино переиграл Дженоа в серии пенальти в Кубке Италии

Команда из Турина в 1/4 финала может встретиться с «Миланом»

  • 10.01.2020 01:37
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Торино переиграл Дженоа в серии пенальти в Кубке Италии
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В Италии состоялся матч 1/8 финала национального кубка. «Торино» выиграл у «Дженоа» в серии пенальти.
 
Команда из Турина в четвертьфинале встретится с победителем матча «Милан» – СПАЛ.
 
Кубок Италии
 
1/8 финала, 9 января
 
«Торино» – «Дженоа» – 1:1, пенальти – 5:3
 
Голы: Фавилли, 14 (0:1). Де Сильвестри, 23 (1:1).
 
Серия пенальти: Белотти – 1:0. Дестро – 1:1. Миллико – 2:1. Фавилли – 2:2. Ринкон – 3:2. Кассата – 3:3. Эйна – 4:3. Радованович – 4:3 (вратарь). Беренгер – 5:3.
 
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 82), Джиджи, Бонифаци (Нкулу, 102), Бремер, Мейте, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Дзадза (Миллико, 91), Белотти, Беренгер.
 
«Дженоа»: Раду, Сапата (Эль-Ямик, 53), Баррека, Гольданига, Гильоне, Ромеро, Бехрами (Радованович, 65), Шене (Стураро, 106), Кассата, Агудело (Дестро, 71), Фавилли.
 
Предупреждения: Ромеро, 29. Мейте, 29. Эль-Ямик, 62. Эйна, 97. Радованович, 107.
 
Удаление: Мейте, 105+1.
 
Судья: Сакки (Италия).
 
Турин. Стадион «Олимпико Гранде Торино».
 
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Источник — Sport.ua

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