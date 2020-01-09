Барселона – Атлетико: стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на полуфинальный поединок за Суперкубок Испании

  • 09.01.2020 20:34
  • 1043 просмотра
  • 2 комментария
Барселона – Атлетико: стартовые составы команд
© ФК Барселона. Лионель Месси
В четверг, 9-го января, состоится полуфинальный матч за Суперкубок Испании 2020 года, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». 
 
Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.
 
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
 
«Барселона»: Нето – Альба, Умтити, Пике, Роберто – де Йонг, Бускетс, Видаль – Гризманн, Суарес, Месси.
 
Запасные: Пенья, Ленгле, Семеду, Фирпо, Ракитич, Фати, Перес.
 
«Атлетико»: Облак – Лоди, Савич, Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера, Корреа – Мората, Фелиш.
 
Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Коке, Льоренте, Витоло, Рикельме.
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    yerokhin
    online
    yerokhin, 09.01.2020 21:24
    0
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    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 09.01.2020 20:57
    0
    Барселона вперед к победе!
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    yerokhin
    online
    yerokhin, 09.01.2020 21:24
    0
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    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 09.01.2020 20:57
    0
    Барселона вперед к победе!
    Ссылка
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