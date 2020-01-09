Барселона – Атлетико: стартовые составы команд

В четверг, 9-го января, состоится полуфинальный матч за Суперкубок Испании 2020 года, в котором сразятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Король Абдалла Спортс Сити», начало в 21:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
«Барселона»: Нето – Альба, Умтити, Пике, Роберто – де Йонг, Бускетс, Видаль – Гризманн, Суарес, Месси.
Запасные: Пенья, Ленгле, Семеду, Фирпо, Ракитич, Фати, Перес.
«Атлетико»: Облак – Лоди, Савич, Фелипе, Триппье – Сауль, Томас, Эррера, Корреа – Мората, Фелиш.
Запасные: Адан, Ариас, Эрмосо, Коке, Льоренте, Витоло, Рикельме.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Барселоной» и «Атлетико».
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Источник — Sport.ua
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