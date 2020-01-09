ВИДЕО. Соболь забил фантастический гол за Брюгге

24-летний украинский левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь отметился фантастическим голом в товарищеском матче с ПСВ.
На 73-й минуте поединка Соболь за пределами штрафной поймал отскок после углового и, не дав мячу опуститься на землю, вторым касанием отправил его в ворота, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1.
В текущем сезоне Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», провел за «Брюгге» 25 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.
Источник — YouTube
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