ВИДЕО. Соболь забил фантастический гол за Брюгге

Украинский защитник отличился в товарищеском матче с ПСВ

  • 09.01.2020 18:24
  • 5145 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Соболь забил фантастический гол за Брюгге
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь

24-летний украинский левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь отметился фантастическим голом в товарищеском матче с ПСВ.

На 73-й минуте поединка Соболь за пределами штрафной поймал отскок после углового и, не дав мячу опуститься на землю, вторым касанием отправил его в ворота, сделав счет 2:0 в пользу своей команды. Матч завершился победой «Брюгге» со счетом 2:1.

В текущем сезоне Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», провел за «Брюгге» 25 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 09.01.2020 19:51
    0
    Звичайний робочий гол. Нічого фантастичного не побачив.
    Ссылка
    Вася Тёркин
      Вася Тёркин, 09.01.2020 19:44
    0
    Норм банка!
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 09.01.2020 19:51
    0
    Звичайний робочий гол. Нічого фантастичного не побачив.
    Ссылка
    Вася Тёркин
      Вася Тёркин, 09.01.2020 19:44
    0
    Норм банка!
    Ссылка
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