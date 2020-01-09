Икарди хочет остаться в ПСЖ

Сейчас форвард выступает за клуб на правах аренды

  • 09.01.2020 18:08
  • 146 просмотров
  • 0 комментариев
Икарди хочет остаться в ПСЖ
© ФК ПСЖ. Мауро Икарди

Форвард «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за ПСЖ, признался, что хотел бы остаться в парижском клубе:

«Я чувствую себя очень хорошо в Париже. Я еще не разговаривал с клубом, но осталось еще четыре или пять месяцев. Когда в мае закончится сезон, мы сядем и поговорим. Если у меня будет шанс остаться, я буду счастлив.

Это хороший период для меня и моей команды. Мы хорошо провели первую половину сезона. Я доволен работой, которую мы делаем».

Вчера Икарди оформил свой первый хет-трик за ПСЖ. Всего в нынешнем сезоне аргентинец провел 19 матчей за ПСЖ, в которых забил 17 голов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bleacher Report

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности