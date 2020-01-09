Икарди хочет остаться в ПСЖ

Форвард «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за ПСЖ, признался, что хотел бы остаться в парижском клубе:

«Я чувствую себя очень хорошо в Париже. Я еще не разговаривал с клубом, но осталось еще четыре или пять месяцев. Когда в мае закончится сезон, мы сядем и поговорим. Если у меня будет шанс остаться, я буду счастлив.

Это хороший период для меня и моей команды. Мы хорошо провели первую половину сезона. Я доволен работой, которую мы делаем».

Вчера Икарди оформил свой первый хет-трик за ПСЖ. Всего в нынешнем сезоне аргентинец провел 19 матчей за ПСЖ, в которых забил 17 голов.