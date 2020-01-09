Икарди оформил свой первый хет-трик за ПСЖ

Аргентинский форвард забил 17 мячей в 19-ти матчах за французский клуб

  • 09.01.2020 03:18
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Икарди оформил свой первый хет-трик за ПСЖ
© ФК ПСЖ. Мауро Икарди

В 1/4 финала Кубка французской лиги парижский ПСЖ разбил «Сент-Этьен» со счетом 6:1. Три мяча на счету 26-летнего аргентинского форварда Мауро Икарди.

Для Икарди это первый хет-трик в составе ПСЖ. Футболист выступает за парижан с начала сентября на правах аренды. Контракт Мауро принадлежит миланскому «Интеру».

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Squawka

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