Икарди оформил свой первый хет-трик за ПСЖ

В 1/4 финала Кубка французской лиги парижский ПСЖ разбил «Сент-Этьен» со счетом 6:1. Три мяча на счету 26-летнего аргентинского форварда Мауро Икарди.
Для Икарди это первый хет-трик в составе ПСЖ. Футболист выступает за парижан с начала сентября на правах аренды. Контракт Мауро принадлежит миланскому «Интеру».
В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Squawka
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.