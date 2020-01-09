ПСЖ уничтожил Сент-Этьен и вышел в полуфинал Кубка французской лиги

7 и 8 января состоялись матчи 1/4 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» уничтожил «Сент-Этьен» и вышел в полуфинал, где компанию парижанам составят «Лион», «Лилль» и «Реймс». Хет-трик у столичного клуба оформил Мауро Икарди.
Кубок французской лиги 2019/20
1/4 финала. Первые матчи, 7–8 января
«Реймс» – «Страсбур» – 0:0 (пенальти – 4:2)
Удаление: Мбюкю, 59.
«Лион» – «Брест» – 3:1
Голы: Дембеле, 19 (1:0). Ауар, 55 (2:0). Грансир, 85 (2:1). Жан Лукас, 90+1 (3:1).
«Лилль» – «Амьен» – 2:0
Голы: Араужу, 50 (1:0). Осимхен, 58 (2:0).
«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 6:1
Голы: Икарди, 2 (1:0). Неймар, 39 (2:0). Мулен, 44, в свои ворота (3:0). Икарди, 49 (4:0). Икарди, 57 (5:0). Мбаппе, 67 (6:0). Кабай, 71 (6:1).
Нереализованный пенальти: Кабай, 71 (вратарь)
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Источник — Sport.ua
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