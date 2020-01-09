ПСЖ уничтожил Сент-Этьен и вышел в полуфинал Кубка французской лиги

Компанию парижанам в полуфинале составят «Лион», «Лилль» и «Реймс»

  • 09.01.2020 00:15
  • 576 просмотров
  • 0 комментариев
ПСЖ уничтожил Сент-Этьен и вышел в полуфинал Кубка французской лиги
© Twitter

7 и 8 января состоялись матчи 1/4 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» уничтожил «Сент-Этьен» и вышел в полуфинал, где компанию парижанам составят «Лион», «Лилль» и «Реймс». Хет-трик у столичного клуба оформил Мауро Икарди.

Кубок французской лиги 2019/20

1/4 финала. Первые матчи, 7–8 января

«Реймс» – «Страсбур» – 0:0 (пенальти – 4:2)
 
Удаление: Мбюкю, 59.
 
«Лион» – «Брест» – 3:1
 
Голы: Дембеле, 19 (1:0). Ауар, 55 (2:0). Грансир, 85 (2:1). Жан Лукас, 90+1 (3:1).
 
«Лилль» – «Амьен» – 2:0
 
Голы: Араужу, 50 (1:0). Осимхен, 58 (2:0).
 
«ПСЖ» – «Сент-Этьен» – 6:1
 
Голы: Икарди, 2 (1:0). Неймар, 39 (2:0). Мулен, 44, в свои ворота (3:0). Икарди, 49 (4:0). Икарди, 57 (5:0). Мбаппе, 67 (6:0). Кабай, 71 (6:1).
 
Нереализованный пенальти: Кабай, 71 (вратарь)
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности