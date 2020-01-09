Дмитрий СЕЛЮК: «У меня кристально чистая репутация»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о своих отношениях с легендарным украинским тренером Валерием Лобановским и назвал должность, на которой готов работать в футбольном клубе.

«В свое время я очень близко, семьями, дружил с Юрием Андреевичем Морозовым. Можно сказать, что именно он ввел меня в большой мир футбола. Он меня познакомил с Валерием Васильевичем Лобановским. И знаете, я был одним из немногих, с кем Лобановский шутил и смеялся, чего он особо не делал.

Кем бы я мог работать непосредственно в футбольном клубе? Спортивный директор — это мелковато для меня. Я бы, наверное, мог быть консультантом какого-либо президента. Причем мне не надо платить зарплату. Более того, я согласен свои деньги вкладывать там, где бы я был консультантом. У меня кристально чистая репутация, кто бы какую грязь на меня ни лили. Я ни у одного футболиста не взял ни одной копейки из его зарплаты! Я зарабатываю только при переходе те проценты, которые положены по правилам ФИФА, все делаю прозрачно и плачу налоги в Европе», — отметил Селюк в эфире Youtube-канала «Рашен Football».

Ранее Селюк прокомментировал переход своего подопечного Бенито в киевское «Динамо».