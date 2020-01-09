КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Кроос видит ворота при угловых

Омар Момани пошутил над полузащитником мадридского «Реала»

  • 09.01.2020 17:37
  • 2266 просмотров
  • 5 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Кроос видит ворота при угловых
© ФК Реал Мадрид. Тони Кроос

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 30-летнего немецкого полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, который забил в ворота «Валенсии» прямым ударом с углового.

«Как обычные игроки видят угловые, и как Тони Кроос видит угловые», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 09.01.2020 18:14
    0
    Хороший гол, але більш вражаючими є сухі листи з кутового!
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.01.2020 18:03
    +2
    tor viky, 09.01.2020 17:51
    Не знаю кого этим сейчас можно удивить... Ещё в первой лиге СССР такое видел.
    Тем, что сейчас такое не забивают.
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 09.01.2020 17:51
    0
    Не знаю кого этим сейчас можно удивить... Ещё в первой лиге СССР такое видел.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 09.01.2020 17:43
    0
    Гол случайный, но красивый, вне всяких сомнений
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 09.01.2020 17:40
    +1
    С такой точностью удара смотрит на ворота именно так!
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 09.01.2020 18:03
    +2
    tor viky, 09.01.2020 17:51
    Не знаю кого этим сейчас можно удивить... Ещё в первой лиге СССР такое видел.
    Тем, что сейчас такое не забивают.
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 09.01.2020 17:40
    +1
    С такой точностью удара смотрит на ворота именно так!
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 09.01.2020 18:14
    0
    Хороший гол, але більш вражаючими є сухі листи з кутового!
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 09.01.2020 17:51
    0
    Не знаю кого этим сейчас можно удивить... Ещё в первой лиге СССР такое видел.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 09.01.2020 17:43
    0
    Гол случайный, но красивый, вне всяких сомнений
    Ссылка
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