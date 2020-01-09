КАРИКАТУРА ДНЯ. Как Кроос видит ворота при угловых

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы 30-летнего немецкого полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, который забил в ворота «Валенсии» прямым ударом с углового.
«Как обычные игроки видят угловые, и как Тони Кроос видит угловые», — прокомментировал Момани свою работу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.