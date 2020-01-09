Лозинский возглавил ветеранскую сборную Украины

Новым главным тренером ветеранской сборной Украины по футболу был назначен Владимир Лозинский.
На этой должности он заменит Анатолия Демьяненко, которые ранее возглавил словацкую «Нитру». Ранее Лозинский входил в тренерский штаб Демьяненко.
Первым для Лозинского турниром во главе команды станет Кубок Легенд памяти Давида Петраишвили, который начнется 19 января в Батуми.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Асоціація ветеранів футболу України
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.