Шэньчжэнь. Стали известны все участницы полуфиналов

Завершились все матчи 1/4 финала на турнире международной серии в Шэньчжэне.
К сожалению, Катерина Бондаренко не смогла выиграть свой поединок и выйти в полуфинальную стадию.
Шэньчжэнь. 1/4 финала
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 2:6, 6:4
Екатерина Александрова (Россия) – Ван Цян (Китай) – 3:6, 6:4, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан) – Элиза Мертенс (Бельгия) – 6:4, 4:6, 6:2
Кристина Плишкова (Чехия) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:4, 6:4
Пары 1/2 финала
Мугуруса – Александрова
Рыбакина – Кр. Плишкова
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Источник — Sport.ua
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