БЕНИТО: «Присоединюсь к Динамо в Турции»

Нигерийский полузащитник Бенито подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он станет игроком «Динамо»:

«Я подписал соглашение с «Динамо». Я просто жду, когда мой паспорт будет готов, чтобы я мог поехать в Россию, а затем получить украинскую визу. После этого я пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Турции для подготовки к возобновлению чемпионата.

Я получаю много сообщений в социальных сетях от фанатов «Галатасарая». Складывается впечатление, что они заинтересованы в том, чтобы я перешел в турецкий чемпионат. Некоторые люди даже присылали мне фотографии и видео из «Галатасарая», но я не знаю об этом много».