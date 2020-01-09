БЕНИТО: «Присоединюсь к Динамо в Турции»

Нигерийский хавбек вскоре станет игроком «Динамо»

  • 09.01.2020 15:28
  • 1309 просмотров
  • 4 комментария
БЕНИТО: «Присоединюсь к Динамо в Турции»
© ФК Динамо Киев. Бенито

Нигерийский полузащитник Бенито подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он станет игроком «Динамо»:

«Я подписал соглашение с «Динамо». Я просто жду, когда мой паспорт будет готов, чтобы я мог поехать в Россию, а затем получить украинскую визу. После этого я пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Турции для подготовки к возобновлению чемпионата.

Я получаю много сообщений в социальных сетях от фанатов «Галатасарая». Складывается впечатление, что они заинтересованы в том, чтобы я перешел в турецкий чемпионат. Некоторые люди даже присылали мне фотографии и видео из «Галатасарая», но я не знаю об этом много».

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 16:02
    -1
    Дід Піхто , 09.01.2020 15:53
    Пдрила, после тебя, боюсь там уже негде работать. Ты все места за собой забронировал
    Дед на каркалыгу одет освободился на перерыв от сексработы в гей клубе. Решил выйти в интернет пока попа заживает
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 09.01.2020 15:53
    0
    Forever_young_12, 09.01.2020 15:46
    Бенито рвётся в Турцию Наташей поработать
    Пдрила, после тебя, боюсь там уже негде работать. Ты все места за собой забронировал
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 09.01.2020 15:46
    -2
    Вова Яблонський, 09.01.2020 15:38
    Він що навіть паспорту не має??)) Де вони його знайшли. чи вони зовсім не перевіряють, що їм толкає Селюк?((
    Бенито рвётся в Турцию Наташей поработать
    Ссылка
    Вова Яблонський
      Вова Яблонський, 09.01.2020 15:38
    +2
    Він що навіть паспорту не має??)) Де вони його знайшли. чи вони зовсім не перевіряють, що їм толкає Селюк?((
    Ссылка
    Вова Яблонський
      Вова Яблонський, 09.01.2020 15:38
    +2
    Він що навіть паспорту не має??)) Де вони його знайшли. чи вони зовсім не перевіряють, що їм толкає Селюк?((
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 09.01.2020 15:53
    0
    Forever_young_12, 09.01.2020 15:46
    Бенито рвётся в Турцию Наташей поработать
    Пдрила, после тебя, боюсь там уже негде работать. Ты все места за собой забронировал
    Ссылка
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