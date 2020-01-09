Владимир ШАРАН: «У Александрии на примете есть бразильский форвард»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о поисках нового нападающего для команды:

«Считаю, что самым важным вопросом является кадровая ситуация в команде. И нам есть в чем прибавлять. Мы не стараемся владеть мячом ради владения, а пытаемся играть вперед за счет быстрых атак. И нам многое в этом плане удавалось, вот только в завершающей стадии этих атак возникали проблемы. В обороне ошибки если и были, то незначительные.

Обойма из 15–16 человек была, но когда начались кадровые проблемы, мы это прекрасно ощутили. Поэтому мы уже подписали крайнего защитника Романа Вантуха, Артема Гордиенко, который, выступая за «Зарю», показал, что может сыграть на любой позиции, и пригласили прогрессирующего полузащитника Богдана Мышенко, который в последнее время выступал за белорусское «Торпедо-БелАЗ».

Мы все время в поиске нападающего. Самое приятное, что наш президент, который осенью полностью окунулся в жизнь команды, прекрасно видит и понимает, что для этого нужно. Он дает добро на приглашение нужных для «Александрии» футболистов, но это не так просто, взять и купить. Мы не хотим рисковать. Вот, к примеру, есть на примете бразильский нападающий, но зарплату он хочет, на мой взгляд, завышенную, причем контракт он рассчитывает подписать без просмотра. По информации, которая у меня есть, могу сказать, что это хороший футболист, но иностранец должен адаптироваться в коллективе, поскольку в «Александрии» дорожат этим понятием.

К нам пришел Тейшейра. И он понимает, что непросто адаптироваться. Не попадая даже в число 18-ти, парень все равно упорно работает, я вижу в нем потенциал и, что самое главное, хорошие человеческие качества.

Мы понимаем, что деньги с неба не падают, но верим нашему президенту, который сказал, что стабильность 2019 года как минимум сохранится. У нас все нормально. «Александрия» снова хочет в Лигу Европы. Повторить прошлогодний успех? Кто ж этого не хочет. Эта бронза стала бы для нас золотой (улыбается). Но мы прекрасно понимаем, что «Заря» стала сильнее, понимаем, что и «Десна» хочет попасть в призеры. Тем не менее, для «Александрии» приоритетная задача – попадание в еврокубки.

Кадровые потери? Это зависит от самих футболистов. Учитывая наши приобретения, на первый сбор планируем пригласить 30 игроков. А уже по его итогам будем решать, кому из них с нами по пути. Некоторые ребята из дубля отправятся в аренду, поскольку они немного не дотягивают до основы, поэтому им нужна игровая практика».