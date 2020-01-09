ВИДЕО. Де Хеа, Бартез обмочился, Буффон – фашист. Странные вратари

О том, что вратари – это отдельная каста людей, говорят не только в футбольном мире. Хоккеисты, к примеру, считают своих вратарей отбитыми наглухо: «Как можно в здравом уме и трезвой памяти подставлять себя любимого под летящие на огромной скорости шайбы?!» В футболе шайб нет, но и защиты на вратарях поменьше. Канал «120 ярдов» подготовил подборку странных вратарей.

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