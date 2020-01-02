ВИДЕО. Рекорды Гиннеса в футболе, которые невозможно побить

В футболе рекорды бьются чуть ли не каждую неделю, но не все они попадают в Книгу рекордов Гиннеса. Канал 120 ярдов рассказывает о тех футболистах, которым удалось удивить не только футбольную общественность, но и весь мир.
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Источник — 120 ярдов
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