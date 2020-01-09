Владимир ШАРАН: «Такой сильной сборной в истории Украины еще не было»

Главный тренер «Александрии» – о национальной команде

  • 09.01.2020 11:58
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Владимир ШАРАН: «Такой сильной сборной в истории Украины еще не было»
© ФК Александрия. Владимир Шаран
Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран оценил потенциал сборной Украины, а также назвал футболистов своей команды, способных усилить «сине-желтых». 
 
— Из нынешней «Александрии» вызов в сборную Украины получил вратарь Юрий Панькив. А кого еще вы бы могли посоветовать наставнику главной команды страны?
— Дмитрий Гречишкин один из немногих, кто провел наибольшее количество времени на поле. Да, он немного долго как для опорного полузащитника принимает решения, но такой объем работы не каждому дано выполнить. Не могу не отметить и Кирилла Ковальца. Он молодец, старался, но его стабильности помешала травма, после которой он долго приходил в себя.
 
— Игра сборной Украины сейчас выглядит достойно?
— Вне всяких сомнений. За такими действиями приятно наблюдать. Мы бы тоже хотели играть в такой футбол, но для этого нужны чуть другие требования и чуть другие футболисты. В сборной ведь собраны лучшие исполнители страны…
 
— С какими чувствами ожидаете Евро-2020?
— Команда Андрея Шевченко подняла планку. Летом мало будет выступить достойно, нужно выстрелить. Такой сильной сборной в истории Украины еще не было.
 
— Что, на ваш взгляд, по силам сине-желтым на форуме?
— Думаю, будет неплохим результат, если сборная Украины окажется в числе восьми лучших команд Европы.
 
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Источник — zbirna.com

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