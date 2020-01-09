Барселона нацелилась на перспективного игрока Палмейраса

21-летний Матеус Фернандес может продолжить карьеру в Испанию

  • 09.01.2020 11:17
  • 404 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона нацелилась на перспективного игрока Палмейраса
© Talents Hunter. Матеус Фернандес
«Барселона» собирается усилиться хавбеком «Палмейраса» Матеусом Фернандесом.
 
Как сообщает El Mundo Deportivo, за 21-летнего футболиста каталонцы готовы заплатить 6 миллионов евро. «Барселона» следит за футболистом с 2017-го года.
 
В этом сезоне Фернандес провел за «Палмейрас» 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Его контракт рассчитан до конца 2023 года.
 
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Источник — El Mundo Deportivo

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 09.01.2020 12:01
    0
    шесть лямов-это ведь и не много..а вот Д.К.-это даже не рассматривается.. нам из-за урала..с сибири.. за даром всякую чушь везут..
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 09.01.2020 12:01
    0
    шесть лямов-это ведь и не много..а вот Д.К.-это даже не рассматривается.. нам из-за урала..с сибири.. за даром всякую чушь везут..
    Ссылка
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