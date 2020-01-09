Барселона нацелилась на перспективного игрока Палмейраса

«Барселона» собирается усилиться хавбеком «Палмейраса» Матеусом Фернандесом.

Как сообщает El Mundo Deportivo, за 21-летнего футболиста каталонцы готовы заплатить 6 миллионов евро. «Барселона» следит за футболистом с 2017-го года.

В этом сезоне Фернандес провел за «Палмейрас» 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Его контракт рассчитан до конца 2023 года.