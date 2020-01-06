Барселона и Милан могут обменяться защитниками

Каталонская «Барселона» и итальянский «Милан» могут обменяться игроками.
По данным источника, клубы ведут переговоры о переходе защитника каталонцев Жана-Клера Тодибо в стан «россонери».
Сообщатся, что руководство «сине-гранатовых» настаивает на том, чтобы частью сделки по переходу 20-летнего игрока стал капитан «Милана» Алессио Романьоли.
Ранее сообщалось, что капитан «Милана» основал профессиональную команду по FIFA.
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Источник — Sky Sports
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