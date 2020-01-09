Зинченко – третий украинец, который забивал в Кубке Англии

Александр Зинченко в минувшую субботу Украинский футболиств минувшую субботу отличился голом за «Манчестер Сити» в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Порт Вейл», команды 4-го английского дивизиона.

Таким образом, Зинченко стал всего третьим украинцем, который забивал в рамках Кубка Англии. Ранее это удавалось только Сергею Реброву и Андрею Шевченко (по 3 гола).

Отметим, что еще несколько украинцев играли в рамках данного турнира, но голами не отметились: Олег Лужный (11 матчей), Алексей Чередник и Андрей Воронин (по одному матчу).

Что касается достижений, то Лужный дважды брал трофей с «Арсеналом» (2002, 2003), Шевченко побеждал с «Челси» (2007), а Зинченко – с «Манчестер Сити» (2019). Ребров далее полуфинала не заходил.