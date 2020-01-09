Окленд. Стали известны участницы четвертьфиналов

В четверг, 9 января, были сыграны заключительные матчи второго круга на турнире международной серии в Окленде.
Таким образом, определились все участницы 1/4 финала.
Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Серена Уильямс (США, 1) – Лаура Зигемунд (Германия)
Аманда Анисимова (США, 4) – Эжени Бушар (Канада)
Нижняя часть сетки
Каролин Возняцки (Дания, 5) – Юлия Гёргес (Германия, 4)
Джессика Пегула (США) – Ализе Корне (Франция)
К сожалению, единственная украинка Катерина Козлова прекратила борьбу в еще первом раунде, уступив Анисимовой.
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Источник — Sport.ua
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