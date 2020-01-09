Окленд. Стали известны участницы четвертьфиналов

Серена Уильямс и Каролин Возняцки остаются в борьбе за трофей

  • 09.01.2020 10:36
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Окленд. Стали известны участницы четвертьфиналов
© ASB Classic. Серена Уильямс и Каролин Возняцки
В четверг, 9 января, были сыграны заключительные матчи второго круга на турнире международной серии в Окленде.
 
Таким образом, определились все участницы 1/4 финала. 
 
Пары 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
Серена Уильямс (США, 1) – Лаура Зигемунд (Германия)
Аманда Анисимова (США, 4) – Эжени Бушар (Канада)
 
Нижняя часть сетки
 
Каролин Возняцки (Дания, 5) – Юлия Гёргес (Германия, 4)
Джессика Пегула (США) – Ализе Корне (Франция)
 
К сожалению, единственная украинка Катерина Козлова прекратила борьбу в еще первом раунде, уступив Анисимовой.
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Источник — Sport.ua

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