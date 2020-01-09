ВИДЕО. Ответил за слова. Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону

Дуарте Мендеш исполнил свое обещание

  • 09.01.2020 09:15
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ВИДЕО. Ответил за слова. Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону
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Один из фанатов «Бенфики» Дуарте Мендеш на волне слухов о возможном трансфере  Юлиана Вайгля пообещал пробежать по Лиссабону в случае успешного заключения сделки между опорным полузащитником и любимым клубом.
 
После того как трансфер был оформлен официально Мендешу ничего не оставалось как исполнить свое обещание. Болельщик написал фамилию футболиста у себя на спине и под покровом ночи устроил забег голышом по столице Португалии.
 
Что из этого вышло – смотрите на видео ниже.
 
 
Напомним, «Бенфика» и «Шахтер» сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи состоятся 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии).
 
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Источник — Sport.ua

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