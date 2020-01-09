ВИДЕО. Ответил за слова. Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону

Один из фанатов «Бенфики» Дуарте Мендеш на волне слухов о возможном трансфере Юлиана Вайгля пообещал пробежать по Лиссабону в случае успешного заключения сделки между опорным полузащитником и любимым клубом.

После того как трансфер был оформлен официально Мендешу ничего не оставалось как исполнить свое обещание. Болельщик написал фамилию футболиста у себя на спине и под покровом ночи устроил забег голышом по столице Португалии.

Что из этого вышло – смотрите на видео ниже.

Напомним, «Бенфика» и «Шахтер» сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи состоятся 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии).