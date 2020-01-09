ВИДЕО. Ответил за слова. Фанат Бенфики пробежался голым по Лиссабону

Один из фанатов «Бенфики» Дуарте Мендеш на волне слухов о возможном трансфере Юлиана Вайгля пообещал пробежать по Лиссабону в случае успешного заключения сделки между опорным полузащитником и любимым клубом.
После того как трансфер был оформлен официально Мендешу ничего не оставалось как исполнить свое обещание. Болельщик написал фамилию футболиста у себя на спине и под покровом ночи устроил забег голышом по столице Португалии.
Что из этого вышло – смотрите на видео ниже.
Done 😂😂😂😂😂 @JuWeigl— Dvarte (@duartesrsmendes) January 7, 2020
Edição: @quico_cardoso pic.twitter.com/vQIJ15oTMw
Напомним, «Бенфика» и «Шахтер» сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи состоятся 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.