Два украинских футболиста покинули тбилисское Динамо

Тбилисское «Динамо» попрощалось с четырьмя футболистами, у которых истек срок контрактов.
Среди них и два украинца: вратарь Сергей Литовченко и полузащитник Михаил Шишка.
Напомним, оба украинца перешли в грузинский клуб летом 2019 года, по итогам сезона став чемпионами Грузии. Шишка сыграл 9 матчей, забил 1 гол, а Литовченко так и не дебютировал в составе «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Тбилиси
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