Соперник Шахтера в Лиге Европы подписал левого защитника

«Бенфика» арендовала левого защитника Элиаса Перейру. Соглашение с правом выкупа будет действовать до конца сезона.
Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Сан-Лоренцо». В составе аргентинского клуба Перейра в нынешнем сезоне провел только один матч первого тура чемпионата.
Также отметим, что Элиас играл за сборную Аргентины на молодежном чемпионате Южной Америки.
«Бенфика» и «Шахтер» сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи состоятся 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии).
Ранее «Бенфика» купила Вайгля у «Боруссии Д» за €20 миллионов.
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Источник — ФК Бенфика
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