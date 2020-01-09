Соперник Шахтера в Лиге Европы подписал левого защитника

«Бенфика» арендовала левого защитника Элиаса Перейру. Соглашение с правом выкупа будет действовать до конца сезона.

Права на 20-летнего футболиста принадлежат «Сан-Лоренцо». В составе аргентинского клуба Перейра в нынешнем сезоне провел только один матч первого тура чемпионата.

Также отметим, что Элиас играл за сборную Аргентины на молодежном чемпионате Южной Америки.

«Бенфика» и «Шахтер» сразятся в 1/16 финала Лиги Европы, матчи состоятся 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии).