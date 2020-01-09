Алексей ХОБЛЕНКО: «Сделаю все, чтобы улучшить результаты Днепра-1»

Новичок украинского клуба поделился мнением о своей новой команде

  • 09.01.2020 05:19
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Алексей ХОБЛЕНКО: «Сделаю все, чтобы улучшить результаты Днепра-1»
© ФК Динамо-Брест. Алексей Хобленко

25-летний украинский форвард Алексей Хобленко, недавно подписавший контракт с «Днепром-1», поделился мнением о своей новой команде.

— Видел игры «Днепра-1» в чемпионате?
— Да, смотрел последний матч с «Александрией». Команда получила несправедливое поражение. Надеюсь, что весной команда будет играть еще лучше и сделаю все возможное, чтобы улучшить результаты «Днепра-1».

— Знаешь кого-то из игроков новой команды?
— Знаком с Димой Коркишко, Александром Сватком. В отпуске мы отдыхали вместе, потому уже имею достаточно информации о команде.

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Источник — zbirna.com

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