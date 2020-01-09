Алексей ХОБЛЕНКО: «Сделаю все, чтобы улучшить результаты Днепра-1»

25-летний украинский форвард Алексей Хобленко, недавно подписавший контракт с «Днепром-1», поделился мнением о своей новой команде.
— Видел игры «Днепра-1» в чемпионате?
— Да, смотрел последний матч с «Александрией». Команда получила несправедливое поражение. Надеюсь, что весной команда будет играть еще лучше и сделаю все возможное, чтобы улучшить результаты «Днепра-1».
— Знаешь кого-то из игроков новой команды?
— Знаком с Димой Коркишко, Александром Сватком. В отпуске мы отдыхали вместе, потому уже имею достаточно информации о команде.
Источник — zbirna.com
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