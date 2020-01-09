КАРИКАТУРА ДНЯ. Салах передал Мане корону короля Африки

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над футболистами «Ливерпуля» Садио Мане и Мохамедом Салахом.
Мане был признан лучшим африканским игроком в 2019-м году. В 2018-м этой чести удостоился Салах. В работе Момани Салах передает Мане корону короля Африки.
«Садио Мане меняет Мохамеда Салаха в качестве короля Африки», — прокомментировал Момани свою работу.
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