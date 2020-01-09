ФОТО. Невеста Зинченко потроллила Манчестер Юнайтед

Украинская телеведущая Влада Седан, невеста 23-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, потроллила «Манчестер Юнайтед» после победы «Манчестер Сити» над «красными дьяволами» (3:1) в первом полуфинальном поединке Кубка Лиги.
«Не хватало еще, чтобы на Рождество побеждали дьяволы. Счастливого Рождества», — написала Влада в Instagram, опубликовав свое фото напротив стадиона «Олд Траффорд».
Александр Зинченко в заявку на матч не попал.
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Источник — Instagram
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