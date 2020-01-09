Реал выдал лучшую серию с 2017-го года

В поединке полуфинала Суперкубка Испании по футболу мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.

Таким образом, «сливочные» продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 15-ти матчей, в которых добыли 10 побед и 5 ничьих. В последний раз «Реал» проиграл «Мальорке» (0:1) 19-го октября в рамках чемпионата Испании.

Это лучшая серия «Реала» без поражений с 2017-го года. Тогда с апреля 2016-го по январь 2017-го мадридский клуб также под руководством Зинедина Зидана сыграл 40 матчей без поражений.