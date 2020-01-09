Алексей ХОБЛЕНКО: «Отказался от шанса сыграть в квалификации ЛЧ»

Украинский новичок «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал о своих выступлениях за предыдущий клуб — «Динамо-Брест».
— В последней игре чемпионата Беларуси тебя уже не было в заявке на матч против минского «Динамо». Уже знал, что не останешься в брестском «Динамо»?
— Перед игрой тренер сказал, что я уже могу не готовиться к этой игре, чтобы решал свои вопросы с клубом. Тогда я еще решение не принял, но сейчас считаю, что поступил правильно, дав согласие «Днепру-1».
— Лига чемпионов с «Брестом» не прельщала?
— Конечно, понимал, что отказываюсь от шанса сыграть в квалификации Лиги чемпионов, возможно, Лиги Европы. Но я надеюсь, что с «Днепром» мы тоже добьемся высоких целей и еще поборемся за зону еврокубков в ближайшем будущем.
— Выиграть чемпионство в Беларуси было сложно?
— Почти до последнего тура была борьба. Наверное, уже только в чемпионской игре с Витебском на 90-й минуте поверили, что стали чемпионами. До этого три недели было смутное время. В играх с «Ислочью» и «Шахтером» из Солигорска мы сыграли вничью, но в этом нам «помогли» судьи, иначе мы бы стали чемпионами раньше. Поэтому пришлось понервничать. Понимали, что в домашней игре с «Витебском» надо выиграть и стать чемпионами.
Источник — zbirna.com
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