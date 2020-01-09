Лестер – Астон Вилла – 1:1. Видео голов и обзор матча

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Лестер» и «Астон Вилла».
Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Фредерик Гильбер, 28 мин.
ГОЛ! 1:1. Келечи Ихеаначо, 74 мин.
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Источник — Sport.ua
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