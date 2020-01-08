Лестер и Астон Вилла разошлись миром в первом матче Кубка английской лиги

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Лестер» и «Астон Вилла». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. У хозяев отличился Келечи Ихеаначо, у гостей гол забил Фредерик Гильбер.
Ответный матч пройдет 28 января на поле «Астон Виллы». В первом матче другого полуфинала «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
Кубок английской лиги 2019/20
1/2 финала. Первый матч, 8 января
«Лестер» – «Астон Вилла» – 1:1
Голы: Гильбер, 28 (0:1). Ихеаначо, 74 (1:1).
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 69).
«Астон Вилла»: Нюланн, Тэйлор, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба (Лансбери, 86), Дуглас Луис, Эль-Гази (Вассильев, 74), Трезеге (Хурихэйн, 67).
Предупреждения: Эль-Гази, 36. Варди, 39. Конса, 74.
Судья: Кавана (Англия).
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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Источник — Sport.ua
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