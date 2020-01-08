Лестер и Астон Вилла разошлись миром в первом матче Кубка английской лиги

Ответная встреча пройдет 28 января на поле «Астон Виллы»

  • 08.01.2020 23:53
  • 591 просмотр
  • 0 комментариев
Лестер и Астон Вилла разошлись миром в первом матче Кубка английской лиги
© Twitter

В первом матче полуфинала Кубка английской лиги встречались «Лестер» и «Астон Вилла». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.  У хозяев отличился Келечи Ихеаначо, у гостей гол забил Фредерик Гильбер. 

Ответный матч пройдет 28 января на поле «Астон Виллы». В первом матче другого полуфинала «Манчестер Сити» в гостях переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

Кубок английской лиги 2019/20

1/2 финала. Первый матч, 8 января

«Лестер»  «Астон Вилла»  1:1 
 
Голы: Гильбер, 28 (0:1). Ихеаначо, 74 (1:1).
 
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 69).
 
«Астон Вилла»: Нюланн, Тэйлор, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба (Лансбери, 86), Дуглас Луис, Эль-Гази (Вассильев, 74), Трезеге (Хурихэйн, 67).
 
Предупреждения: Эль-Гази, 36. Варди, 39. Конса, 74.
 
Судья: Кавана (Англия).
 
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности