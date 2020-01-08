ВИДЕО. Малиновский встретился с болельщиками Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вместе с партнером по команде Тимоти Кастанем принял участие во встрече с фанатами клуба.
Малиновский раздавал автографы и фотографировался с фанатами «Аталанты»:
📸 “Cheeeese” 😁😁😁#Malinovskyi @CastagneTim #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/F876B6wZxP— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 8, 2020
Также украинец дал своей первый комментарий на итальянском языке:
«Мы показываем отличный футбол, я доволен ростом команды и поддержкой со стороны болельщиков. Матчи против «Милана» и «Пармы» (победы со счетом 5:0 – прим.) показали, что фаны помогают нам показывать свои лучшие качества».
В нынешнем сезоне на счету Малиновского 2 гола в 15 матчах Серии А. «Аталанта» идет пятой в турнирной таблице.
Источник — Twitter
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