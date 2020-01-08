ВИДЕО. Малиновский встретился с болельщиками Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вместе с партнером по команде Тимоти Кастанем принял участие во встрече с фанатами клуба.

Малиновский раздавал автографы и фотографировался с фанатами «Аталанты»:

Также украинец дал своей первый комментарий на итальянском языке:

«Мы показываем отличный футбол, я доволен ростом команды и поддержкой со стороны болельщиков. Матчи против «Милана» и «Пармы» (победы со счетом 5:0 – прим.) показали, что фаны помогают нам показывать свои лучшие качества».

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 2 гола в 15 матчах Серии А. «Аталанта» идет пятой в турнирной таблице.