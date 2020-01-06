Аталанта уничтожила Парму, Малиновский вышел на поле в концовке

«Ювентус» разгромил «Кальяри», а «Милан» не справился с «Сампдорией»

  • 06.01.2020 17:59
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Аталанта уничтожила Парму, Малиновский вышел на поле в концовке
© Twitter. Руслан Малиновский
6 января прошли поединки 18-го тура итальянской Серии A. «Аталанта» уничтожила «Парму» (5:0), украинец Руслан Малиновский вышел на поле на 78-й минуте.
 
«Ювентус» разгромил «Кальяри» (4:0), Роналду оформил хет-трик. А «Милан» не справился с «Сампдорией» в дебютном матче Златана Ибрагимовича (0:0).
 
Лидеры Серии A на текущий момент: «Ювентус» (45), «Интер» (42), «Лацио» (39), «Рома» (35), «Аталанта» (34). 
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
18-й тур, 6 января
 
«Ювентус»  «Кальяри»  4:0
 
Голы: Роналду, 49, 67, пенальти, 82, Игуаин, 81.
 
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, Мерих Демирал, Матюиди (Эмре Джан, 83), Пьянич, Рэмси (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 70).
 
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе (Фараго, 61), Пеллегрини, Валюкевич, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес, Симеоне (Черри, 80).
 
Предупреждения: Рабьо, 41. Жоау Педру, 48.
 
Судья: Джакомелли (Италия).
 
Турин. Стадион «Алльянц».
 
«Милан»  «Сампдория»  0:0
 
«Аталанта» – «Парма»  5:0
 
Голы: Гомес, 11, Фройлер, 34, Госенс, 43, Иличич, 60, 71.
 
 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
    digsum, 06.01.2020 18:16
    0
    Уничтожили 7-е место
    Ссылка
    digsum
    online
    digsum, 06.01.2020 18:16
    0
    Уничтожили 7-е место
    Ссылка
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