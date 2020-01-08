Аякс хочет арендовать Де Лигта

Нидерландский защитник может вернуться в родной клуб

  • 08.01.2020 19:23
  • 2514 просмотров
  • 1 комментарий
Аякс хочет арендовать Де Лигта
© ФК Ювентус. Маттейс Де Лигт

«Аякс» хочет арендовать до конца нынешнего сезона защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта.

Де Лигт перешел в «Ювентус» летом 2019 года за 75 млн евро как раз из «Аякса», однако в первой половине сезона выступал крайне неудачно и потерял место в основе.

Сам Де Лигт не против возвращения в «Аякс», потому что ему необходима игровая практика накануне Евро-2020.

В последних трех турах Серии А Де Лигт ни разу не вышел в основе и лишь однажды вышел на замену.

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Комментарии
    dedpixto
    online
      dedpixto, 08.01.2020 20:28
    0
    А его какие-то аналитики включили в состав сборной мира, не смешно ли?
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 08.01.2020 20:28
    0
    А его какие-то аналитики включили в состав сборной мира, не смешно ли?
    Ссылка
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