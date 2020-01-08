Контракт Ливерпуля с Nike – третий самый дорогой в футболе

Вчера «Ливерпуль» сообщил о подписании контракта с новым техническим спонсором – Nike. Соглашение начнет действовать летом 2020 года.

По условиям соглашения «Ливерпуль» будет получать от Nike 80 млн фунтов в год. Это третий самый дорогой контракт с техническим спонсором в мировом футболе.

Самые дорогие контракты клубов с техническими спонсорами: