Контракт Ливерпуля с Nike – третий самый дорогой в футболе

Вчера «Ливерпуль» сообщил о подписании контракта с новым техническим спонсором – Nike. Соглашение начнет действовать летом 2020 года.
По условиям соглашения «Ливерпуль» будет получать от Nike 80 млн фунтов в год. Это третий самый дорогой контракт с техническим спонсором в мировом футболе.
Самые дорогие контракты клубов с техническими спонсорами:
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Источник — 90min
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