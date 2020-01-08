Ливерпуль подписал контракт с Nike на рекордную сумму

Стало известно, сколько «Ливерпуль» будет получать за сотрудничество с Nike. Напомним, что 7 января английский клуб объявил о начале сотрудничества с новым техническим спонсором.

Как сообщает Daily Mail, «красные» будут зарабатывать 94 млн евро в год по контракту с Nike. Это рекорд для английских клубов.

Ранее больше всех получал «Манчестер Юнайтед» (88 млн евро от adidas).

Больше «Ливерпуля» от технических спонсоров получают только «Барселона» (117 млн евро, Nike) и мадридский «Реал» (115 млн евро, adidas).

Напомним, что сотрудничество «Ливерпуля» и Nike начнется 1 июня 2020 года. До этого техническим партнером клуба был New Balance.