Ливерпуль подписал контракт с Nike на рекордную сумму

От сотрудничества с новым брендом «красные» хорошо заработают

  • 08.01.2020 01:59
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Ливерпуль подписал контракт с Nike на рекордную сумму

Стало известно, сколько «Ливерпуль» будет получать за сотрудничество с Nike. Напомним, что 7 января английский клуб объявил о начале сотрудничества с новым техническим спонсором.

Как сообщает Daily Mail, «красные» будут зарабатывать 94 млн евро в год по контракту с Nike. Это рекорд для английских клубов.

Ранее больше всех получал «Манчестер Юнайтед» (88 млн евро от adidas). 

Больше «Ливерпуля» от технических спонсоров получают только «Барселона» (117 млн евро, Nike) и мадридский «Реал» (115 млн евро, adidas).
 
Напомним, что сотрудничество «Ливерпуля» и Nike начнется 1 июня 2020 года. До этого техническим партнером клуба был New Balance.
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Источник — Daily Mail

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