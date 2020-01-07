Ливерпуль сменил технического партнера

«Ливерпуль» сменил New Balance на Nike.
Американская компания начнет поставлять экипировку клубу с сезона 2020/21. Договор вступит в силу 1 июня 2020 года.
New Balance разрабатывал форму «Ливерпуля» с 2015 года.
О финансовой стороне сделки «Ливерпуля» и Nike не известно.
Отметим, что ПСЖ получает 80 млн евро в год от Nike.
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Источник — ФК Ливерпуль
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