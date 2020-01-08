Александр БАБИЧ: «Сборная Украины начинает возвращаться»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал успехи сборной Украины в 2019 году:

«Сборная Украины сотворила не могу сказать, что чудо, но за год не проиграла никому. Показывала хороший, содержательный футбол, добилась результата. Когда был опрос о лучших, мы ставили Шевченко на первое место, потому что большой труд, объем работы проделал он и его тренерский штаб.

Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной. Сборная показала, что начинает возвращаться. Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше».

Ранее Бабич заявил, что чемпионат Украины стал более ровным.