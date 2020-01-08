Александр БАБИЧ: «Сборная Украины начинает возвращаться»

Наставник «Мариуполя» - об успехах сборной Украины

  • 08.01.2020 18:04
  • 803 просмотра
  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Сборная Украины начинает возвращаться»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал успехи сборной Украины в 2019 году:

«Сборная Украины сотворила не могу сказать, что чудо, но за год не проиграла никому. Показывала хороший, содержательный футбол, добилась результата. Когда был опрос о лучших, мы ставили Шевченко на первое место, потому что большой труд, объем работы проделал он и его тренерский штаб.

Футбольная Украина должна быть довольна и гордиться нашей сборной. Сборная показала, что начинает возвращаться. Хотелось бы, чтобы болельщиков было больше».

Ранее Бабич заявил, что чемпионат Украины стал более ровным.

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Источник — Футбольный формат

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 08.01.2020 18:41
    0
    Мені наснилось,що Марідуполь героїчно перейшов в Пєрдів..
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 08.01.2020 18:41
    0
    Мені наснилось,що Марідуполь героїчно перейшов в Пєрдів..
    Ссылка
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