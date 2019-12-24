Александр БАБИЧ: «Чемпионат Украины стал более ровным»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением о чемпионате Украины в сезоне 2019/2020.

— Удивила ли вас чем-то Премьер-лига в 2019 году? Турнир стал сильнее или слабее?

— На мой взгляд, чемпионат стал более ровным. Команды условно разделены на четыре группы. В первой единоличный лидер — «Шахтер», за 2-3 места борются несколько команд, в третьей группе команды, которые хотят попасть в шестерку, и в четвертой — аутсайдеры. Но плотность в чемпионате очень приличная. Один-два удачных или неудачных матча могут существенно переместить команду в турнирной таблице.

— Что можно сказать об уровне судейства в нынешнем сезоне УПЛ?

— Сложно объяснить, почему было допущено столько результативных ошибок, особенно в конце нынешнего года. Возможно, судьи тоже подустали в конце сезона… Надеюсь, с приходом системы VAR в чемпионат Украины, количество ошибок от рефери уменьшится.