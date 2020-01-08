ПСЖ начал переговоры о переходе Лукаса Пакеты

ПСЖ намерен подписать хавбека «Милана» Лукаса Пакету.
Как сообщают источники, представители парижского клуба начали переговоры с агентом 22-летнего бразильца.
Отметим, что «Милан» хочет получить за Пакету минимум 35 млн евро.
В этом сезоне Пакета сыграл всего 14 матчей за «Милан» и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что ПСЖ также хочет подписать Кристиана Эриксена.
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Источник — Twitter
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