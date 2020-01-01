ПСЖ готов платить Эриксену зарплату 12 млн евро в год

За датского хавбека «Тоттенхэма» ведут борьбу сразу несколько топ-клубов

  • 01.01.2020 21:39
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ПСЖ готов платить Эриксену зарплату 12 млн евро в год
© talkSPORT. Кристиан Эриксен
Французский ПСЖ серьезно намерен подписать полузащитника английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Дании Кристиана Эриксена.
 
По информации источника, 27-летний датчанин в случае перехода в стан парижан получит зарплату 12 миллионов евро в год. Ожидается, что Эриксену предложат четырехлетний контракт с выплатой подписного бонуса в размере 10 миллионов.
 
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.
 
Ранее сообщалось, что Эриксен ведет переговоры с «Интером». Также ПСЖ придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед».
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Источник — La Gazzetta dello Sport

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