ПСЖ готов платить Эриксену зарплату 12 млн евро в год

Французский ПСЖ серьезно намерен подписать полузащитника английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Дании Кристиана Эриксена.

По информации источника, 27-летний датчанин в случае перехода в стан парижан получит зарплату 12 миллионов евро в год. Ожидается, что Эриксену предложат четырехлетний контракт с выплатой подписного бонуса в размере 10 миллионов.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.