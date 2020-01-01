Эриксен ведет переговоры с Интером

Датский хавбек может переехать в Италию

  • 01.01.2020 20:00
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Эриксен ведет переговоры с Интером
© Playing for 90. Кристиан Эриксен
27-летний полузащитник английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
 
По информации источника, датчанин ведет переговоры с миланским «Интером» о возможном переходе. В борьбе за Эриксена «нерадзурри» придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед».
 
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.
 
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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