Эриксен ведет переговоры с Интером

27-летний полузащитник английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
По информации источника, датчанин ведет переговоры с миланским «Интером» о возможном переходе. В борьбе за Эриксена «нерадзурри» придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед».
Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Эриксена бесплатно.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.