Эриксен ведет переговоры с Интером

27-летний полузащитник английского «Тоттенхэма» и национальной сборной Дании Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации источника, датчанин ведет переговоры с миланским «Интером» о возможном переходе. В борьбе за Эриксена «нерадзурри» придется выдержать конкуренцию со стороны мадридского «Реала» и английского «Манчестер Юнайтед».

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.