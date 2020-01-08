ХОБЛЕНКО: «Уровень чемпионата Беларуси почти такой, как в Украине»

Новичок «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал о чемпионстве в Беларуси и причинах возвращения в чемпионат Украины.
— Алексей, недавно ты подписал контракт с «Днепром-1», хотя удачно провел сезон в брестском «Динамо», где стал чемпионом Беларуси. Почему решил сменить обстановку?
— Особых причин не было. У меня заканчивался контракт. Мне предлагали его продлить. Думал над этим. Но также был разговор с Дмитрием Михайленко, мы давно общались. Он выразил заинтересованность, чтобы я перешел в «Днепр-1». Мне понравилось предложение от днепрян, хочется попробовать в этой команде свои силы, снова вернуться в чемпионат Украины. Для меня это новый вызов.
— В «Бресте» играют украинцы Нойок и Милевский. Какова их роль в этой команде?
— У них роль лидеров. Но мы там считались легионерами, хотя Артем Милевский родился в Беларуси, Саша Нойок уже играет больше трех лет. Так что они помогали мне адаптироваться. Эти игроки очень важны для команды, их качества помогли «Динамо» стать чемпионом. Коллектив в «Бресте» отменный, он мне запомнится навсегда.
— С Хачериди, который подписал контракт с «Брестом», виделись?
— Да, он тренировался с командой, поддерживал форму.
— Он усилит белорусский коллектив?
— Конечно, без сомнения. Хотя у него не было игровой практики, но видно, что это очень сильный футболист, который обязательно усилит «Брест».
— Брестское «Динамо» можно сравнить с какой-то командой из Украины?
— Вряд ли. У «Динамо» в Бресте был очень сплоченный коллектив.
— Что больше всего удивило в Беларуси в нефутбольной жизни?
— Наверное, их манера очень медленно ездить на машинах. Понятно, что все соблюдают правила, скоростной режим, но они ездят там действительно не спеша. В целом, это похожая страна с Украиной, близкий язык. Мне было там комфортно. С благодарностью воспринимаю время, проведенное в Беларуси.
— Их чемпионат сильнее украинского?
— Уровень почти такой же. В Украине я был только в «Черноморце». Но все-таки УПЛ, мне кажется, немного сильнее. Наши команды-аутсайдеры точно сильнее коллективов, которые борются за выживание в высшей лиге Беларуси.
Мне не особо нравилось играть выездные матчи в их чемпионате. А вот в домашних стенах у «Бреста» была сумасшедшая поддержка, атмосфера, в городе был футбольный бум.
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Источник — zbirna.com
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