Скауты Динамо просматривали 18-летнего опорника Войводины

Киевское «Динамо» следит за полузащитником «Войводины» Мирко Топичем. В конце 2019-го скауты просматривали 18-летнего футболиста для столичного клуба.

Источник предполагает, что Топича просматривали для команды «Динамо» U-19, у которой из-за травм на длительный срок выбыли два игрока этой позиции – Владимир Бражко и Николай Михайленко. Сейчас на позиции опорного полузащитника вынужденно играет Роман Бодня.

Также сообщается, что к Топичу также проявляет интерес и загребское «Динамо», чья команда U-19 встретится с киевлянами в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

18-летний полузащитник дебютировал за первую команду «Войводины», воспитанником которой он является, еще в прошлом сезоне, а в этом стал стабильно выходить на поле и уже провел 13 матчей (1 гол) во всех турнирах. Всего же на его счету 15 матчей (1 забитый мяч) за сербский клуб.

Топич выступал за различные юношеские сборные Сербии. Также он вызывается в команду U-21, за которую сыграл дебютный матч в ноябре прошлого года.