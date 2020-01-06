Источник: Динамо возобновило охоту на Зайца

Киевское «Динамо» возобновило интерес к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу. Об этом сообщил турецкий журналист Экрем Конур.
Также в услугах словенского полузащитника заинтересован российский «Зенит».
По информации Конура, оба клуба хотят встретиться с представителем Зайца.
Отметим, что Зайц провел в текущем сезоне всего 5 матчей за «Фенербахче», в которых забил 1 гол.
Добавим, что в прошлое трансферное окно словенца активно сватали в «Динамо», но он остался на турецкой земле.
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Источник — Twitter
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Или ты бухгалтер Суркиса ?
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Для своего молодняка, нужен грамотный тренер , и вся вертикаль клубной системы работающая на эту идею ....
Та хотя можно просто написать бабки и все , в 70% - этого аргумента достаточно .
Для своего молодняка, нужен грамотный тренер , и вся вертикаль клубной системы работающая на эту идею ....
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Для своего молодняка, нужен грамотный тренер , и вся вертикаль клубной системы работающая на эту идею ....
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Или ты бухгалтер Суркиса ?
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
Та хотя можно просто написать бабки и все , в 70% - этого аргумента достаточно .
Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
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