Источник: Динамо возобновило охоту на Зайца

Столичный клуб вновь попытается заполучить словенского полузащитника

  • 06.01.2020 14:07
  • 3884 просмотра
  • 13 комментариев
Источник: Динамо возобновило охоту на Зайца
© Twitter. Миха Зайц
Киевское «Динамо» возобновило интерес к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу. Об этом сообщил турецкий журналист Экрем Конур.
 
Также в услугах словенского полузащитника заинтересован российский «Зенит».
 
По информации Конура, оба клуба хотят встретиться с представителем Зайца.
 
Отметим, что Зайц провел в текущем сезоне всего 5 матчей за «Фенербахче», в которых забил 1 гол.
 
Добавим, что в прошлое трансферное окно словенца активно сватали в «Динамо», но он остался на турецкой земле.
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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 15:38
    0
    Охотники
    Ссылка
    dago833
      dago833, 06.01.2020 15:36
    -2
    Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 15:20
    0
    OKs100, 06.01.2020 15:08
    У нынешнего Динамо нету таких денег, стоил бы он 400-500 тысяч, тогда Суркис подумал бы.
    Это даже не смешно
    Или ты бухгалтер Суркиса ?
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 06.01.2020 15:13
    0
    Надо к продолжению чемпионата готовиться, а не охотиться на зайцев.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 06.01.2020 15:08
    0
    jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    У нынешнего Динамо нету таких денег, стоил бы он 400-500 тысяч, тогда Суркис подумал бы.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 15:04
    -1
    jekаfunny, 06.01.2020 14:53
    Свой молодняк пока что даже в Днепре 1 вон не первые роли играет
    Для своего молодняка, нужен грамотный тренер , и вся вертикаль клубной системы работающая на эту идею ....
    Да поставили б Петракова или Яковенко и хоть шанс был бы, а вот от легов сомнительных убрали бы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 14:54
    0
    Brian, 06.01.2020 14:48
    Менять АПЛ на УПЛ ни один адекватный игрок не станет. Даже если это глубокий лавочник из клуба-аутсайдера.
    Ну там он сидит . Ещё год посидит и пойдёт вероятно даже не назад в Чемпионшип+ бабки+ то что будет не сложно адаптироваться.
    Та хотя можно просто написать бабки и все , в 70% - этого аргумента достаточно .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 14:53
    +2
    Саша Петрик, 06.01.2020 14:44
    Нахрена этот животный мир собирать когда можно и нужно пробовать свой молодняк? Сейчас самое время - просрано все и есть возможность для экспериментов
    Свой молодняк пока что даже в Днепре 1 вон не первые роли играет
    Для своего молодняка, нужен грамотный тренер , и вся вертикаль клубной системы работающая на эту идею ....
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 14:48
    0
    jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    Менять АПЛ на УПЛ ни один адекватный игрок не станет. Даже если это глубокий лавочник из клуба-аутсайдера.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 06.01.2020 14:44
    +3
    jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    Нахрена этот животный мир собирать когда можно и нужно пробовать свой молодняк? Сейчас самое время - просрано все и есть возможность для экспериментов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    +1
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 14:16
    +2
    да, самое то нулевой ноунейм да еще и денег стоит
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.01.2020 14:13
    -3
    Эти охотники недоделанные только в зоопарке могут охотиться
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 06.01.2020 14:44
    +3
    jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    Нахрена этот животный мир собирать когда можно и нужно пробовать свой молодняк? Сейчас самое время - просрано все и есть возможность для экспериментов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 14:53
    +2
    Саша Петрик, 06.01.2020 14:44
    Нахрена этот животный мир собирать когда можно и нужно пробовать свой молодняк? Сейчас самое время - просрано все и есть возможность для экспериментов
    Свой молодняк пока что даже в Днепре 1 вон не первые роли играет
    Для своего молодняка, нужен грамотный тренер , и вся вертикаль клубной системы работающая на эту идею ....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.01.2020 14:16
    +2
    да, самое то нулевой ноунейм да еще и денег стоит
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    +1
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    Ссылка
    max.khoduk
      max.khoduk, 06.01.2020 15:38
    0
    Охотники
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 15:20
    0
    OKs100, 06.01.2020 15:08
    У нынешнего Динамо нету таких денег, стоил бы он 400-500 тысяч, тогда Суркис подумал бы.
    Это даже не смешно
    Или ты бухгалтер Суркиса ?
    Ссылка
    tor viky
    online
      tor viky, 06.01.2020 15:13
    0
    Надо к продолжению чемпионата готовиться, а не охотиться на зайцев.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 06.01.2020 15:08
    0
    jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    У нынешнего Динамо нету таких денег, стоил бы он 400-500 тысяч, тогда Суркис подумал бы.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.01.2020 14:54
    0
    Brian, 06.01.2020 14:48
    Менять АПЛ на УПЛ ни один адекватный игрок не станет. Даже если это глубокий лавочник из клуба-аутсайдера.
    Ну там он сидит . Ещё год посидит и пойдёт вероятно даже не назад в Чемпионшип+ бабки+ то что будет не сложно адаптироваться.
    Та хотя можно просто написать бабки и все , в 70% - этого аргумента достаточно .
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 06.01.2020 14:48
    0
    jekаfunny, 06.01.2020 14:36
    Лучше бы Выдру попробовали подписать
    Не идёт у него в Бернли и не думаю что британцы бы стали за него ломить многим больше тех 5 Лямов что он на маркете стоить
    Менять АПЛ на УПЛ ни один адекватный игрок не станет. Даже если это глубокий лавочник из клуба-аутсайдера.
    Ссылка
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