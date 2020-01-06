Источник: Динамо возобновило охоту на Зайца

Киевское «Динамо» возобновило интерес к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу. Об этом сообщил турецкий журналист Экрем Конур.

Также в услугах словенского полузащитника заинтересован российский «Зенит».

По информации Конура, оба клуба хотят встретиться с представителем Зайца.

Отметим, что Зайц провел в текущем сезоне всего 5 матчей за «Фенербахче», в которых забил 1 гол.