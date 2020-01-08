Виталий МИКОЛЕНКО: «Победа над Шахтером показала, на что способно Динамо»

Защитник «Динамо» вспомнил победу над «Шахтером» (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины

  • 08.01.2020 16:20
  • 1576 просмотров
  • 9 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Победа над Шахтером показала, на что способно Динамо»
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Для 20-летнего защитника этот поединок стал одним из самых запоминающихся в 2019 году.

«Это один из самых запоминающихся матчей в 2019 году. Выдался самый эмоциональный и сильный по игре матч за весь год. Когда команда находится в меньшинстве, судья старается сравнять количество игроков и шансы на победу. Я ожидал, что будет удаление кого-то из горняков. Так и случилось.

Мы перехватили инициативу. Перед дополнительными таймами подбодрили друга и собрались. Нужно было выдержать еще 30 минут прежде всего, физически, потому что мы выходили на дополнительное время в меньшинстве. Результат и игра показали, на что способна наша команда», - сказал Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:47
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 17:38
    Ирочка-дырочка начала умничать Уймись блондинко. Размышлять оставь мужчинам . Твой удел болтать всякую белиберду без остановки
    Размышлять оставь мужчинам (С)
    Варя, ты баба - сексистка ? такое бывает?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 08.01.2020 17:38
    -2
    Ірина Прилуцька, 08.01.2020 17:21
    Недоумки до чого тут Ліга Європи, зірочки і т.д. і т.п. Один з кращих гравців України поділився враженнями про матч в кубку України, лікуйтеся...
    Ирочка-дырочка начала умничать Уймись блондинко. Размышлять оставь мужчинам . Твой удел болтать всякую белиберду без остановки
    Ссылка
    Ярослав Скориков
      Ярослав Скориков, 08.01.2020 17:30
    -2
    То, на что способно Динамо мы видим уже на протяжении последних 10-15 лет, и это абсолютно не радует! Деградация, деградация и деградация - к СОЖАЛЛЕНИЮ!!!!! И самое обидное то, что игроки великого в прошлом клуба уже дожили до того, когда радуются одной победе. И забыло это поколений, что еще недавно было время игроков, которые не принимало даже одного поражения........
    Ссылка
    Ірина Прилуцька
    online
      Ірина Прилуцька, 08.01.2020 17:21
    +1
    Недоумки до чого тут Ліга Європи, зірочки і т.д. і т.п. Один з кращих гравців України поділився враженнями про матч в кубку України, лікуйтеся...
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 08.01.2020 17:09
    +1
    Еще одну звезду себе нарисуйте, и внизу напишите - "За победу над Шахтером 2019 год"
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 08.01.2020 17:06
    +4
    На что способно Динамо,все болелы видели позор в группе лиги Европы,я до сих пор в шоке,как можно было просрать такую шаровую группу
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 16:45
    +2
    Владимир Владимиров, 08.01.2020 16:42
    просто не в полную силу играли и так аккуратно сдали игру
    А что тогда случилось в игре с Аталантой, в четверть силы играли??
    Ссылка
    Владимир Владимиров
      Владимир Владимиров, 08.01.2020 16:42
    -1
    просто не в полную силу играли и так аккуратно сдали игру
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 08.01.2020 16:39
    -3
    Печально, недокоманда - обыграла псевдокоманду, а мальчик - радуется... Грустно...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 08.01.2020 17:06
    +4
    На что способно Динамо,все болелы видели позор в группе лиги Европы,я до сих пор в шоке,как можно было просрать такую шаровую группу
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 08.01.2020 16:45
    +2
    Владимир Владимиров, 08.01.2020 16:42
    просто не в полную силу играли и так аккуратно сдали игру
    А что тогда случилось в игре с Аталантой, в четверть силы играли??
    Ссылка
    Ірина Прилуцька
    online
      Ірина Прилуцька, 08.01.2020 17:21
    +1
    Недоумки до чого тут Ліга Європи, зірочки і т.д. і т.п. Один з кращих гравців України поділився враженнями про матч в кубку України, лікуйтеся...
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 08.01.2020 17:09
    +1
    Еще одну звезду себе нарисуйте, и внизу напишите - "За победу над Шахтером 2019 год"
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.01.2020 17:47
    0
    Forever_young_12, 08.01.2020 17:38
    Ирочка-дырочка начала умничать Уймись блондинко. Размышлять оставь мужчинам . Твой удел болтать всякую белиберду без остановки
    Размышлять оставь мужчинам (С)
    Варя, ты баба - сексистка ? такое бывает?
    Ссылка
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