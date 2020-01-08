Виталий МИКОЛЕНКО: «Победа над Шахтером показала, на что способно Динамо»

Для 20-летнего защитника этот поединок стал одним из самых запоминающихся в 2019 году.

«Это один из самых запоминающихся матчей в 2019 году. Выдался самый эмоциональный и сильный по игре матч за весь год. Когда команда находится в меньшинстве, судья старается сравнять количество игроков и шансы на победу. Я ожидал, что будет удаление кого-то из горняков. Так и случилось.

Мы перехватили инициативу. Перед дополнительными таймами подбодрили друга и собрались. Нужно было выдержать еще 30 минут прежде всего, физически, потому что мы выходили на дополнительное время в меньшинстве. Результат и игра показали, на что способна наша команда», - сказал Миколенко.